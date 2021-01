Uomini e Donne, oggi: Sophie crede a Matteo, elimina poi un corteggiatore

Matteo ha risentito l’ex fidanzata? In studio lui nega e Sophie Codegoni decide di credergli, la tronista elimina un corteggiatore

Uomini e Donne torna oggi su Canale 5 con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena. In studio è tornata una coppia nata in passato in trasmissione. Si tratta di Jara e Nicola, i due più innamorati che mai annunciano di essere in attesa del loro secondo figlio.

La puntata riprende da Gemma Galgani, ieri la dama si è scontrata con Tina Cipollari e Aurora, ha poi parlato della sua frequentazione con Maurizio. Un uomo egiziano si è presentato ieri in puntata con l’intenzione di conoscere la Galgani, anche per Maurizio si è presentata una donna interessata a conoscerlo. Oggi i due faranno sapere se hanno intenzione di iniziare a conoscerli.

Si passa a Sophie Codegoni, la giovane e bellissima tronista è uscita con Giorgio. Il corteggiatore in occasione del suo compleanno ha organizzato un’esterna molto bella. Alla tronista ha regalato una maglietta della Nazionale spiegando che per lui ha un importante significato, le ha poi fatto vedere un video in cui i suoi genitori le fanno gli auguri.

La Codegoni è uscita anche con Matteo Ranieri, l’esterna inizia con lui che si arrampica su una scala che arriva alla finestra della stanza d’hotel della tronista. Indossando la mascherina i due si sono scambiati diversi baci.

Oggi in studio la tronista svela di aver scoperto che l’ex del corteggiatore si è rimessa in contatto con lui. Matteo nega e spiega come stanno davvero le cose, a Sophie Codegoni dice di non aver più avuto contatti con la sua ex. La tronista crede alle parole di Matteo, in puntata decide poi di eliminare Antonio.

Sara Fonte

