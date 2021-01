Tommaso Zorzi in ansia al Grande Fratello Vip: “Non resisto”

Il Grande Fratello Vip non finirà l’8 febbraio? Tommaso Zorzi ha un attacco d’ansia nella casa

Tommaso Zorzi ha scoperto che il Grande Fratello Vip potrebbe non finire l’8 febbraio, questo lo ha mandato totalmente in crisi.

Il gieffino si trova nella casa più spiata d’Italia dal primo giorno, sono già passati quattro mesi e lui non vede l’ora di tornare a casa. Ieri mentre parlava con Samantha De Grenet ha detto che sta contando i giorni che mancano alla finale, convinto che la quinta edizione finirà l’8 febbraio. La gieffina gli ha detto che le cose potrebbero essere diverse, che il reality potrebbe essere prolungato ancora di una o due settimane.

Le parole della De Grenet hanno fatto venire un attacco d’ansia a Tommaso Zorzi, ha infatti chiaramente detto che non ha intenzione di restare ancora nella casa più spiata d’Italia. Queste le sue parole: “Cosa? Un’altra settimana? No, no, no, tu sai qualcosa. Samantha se sai qualcosa dimmelo. Perché allora mi hai detto che potrebbero allungare tutto di una o due settimane? Io non resisto te lo dico.”

E ancora: “Se fai questi sguardi significa che c’è qualcosa sotto e non puoi dirlo. Se ti sto studiando? Certo, cerco di capire”.

Vedendolo così provato Stefania Orlando ha cercato di rassicurarlo, gli ha detto che dopo tutti questi mesi restare nella casa qualche altra settimana non cambierebbe molto. Lui però non si è affatto tranquillizzato, il gieffino è andato in confessione per cercare di capire quando finirà davvero il reality.

Tommaso Zorzi non ha trovato le risposte che sperava di ottenere, gli autori infatti non gli hanno detto nulla sulla data in cui la quinta edizione del Grande Fratello Vip giungerà al termine.

Il gieffino sul letto era visibilmente ansioso, parlando con Stefania e Zelletta ha rivelato ciò che gli hanno detto gli autori in confessionale. Queste le sue parole: “Sono entrato e ho detto ‘io ho questa ansia, ditemi solo che finisce l’8febbraio’. E loro mi hanno detto che non lo sanno ‘non lo sappiamo’. Non si può dai, ma possono darmi una risposta del genere? Tu puoi tenere chiusa una persona in un posto e non dirgli quando finisce?”

Tommaso Zorzi e i suoi compagni di avventura non sanno ancora che il reality è stato prolungato fino al 26 febbraio, molti di loro sono stanchi e probabilmente non prenderanno bene la novità. Il conduttore gli annuncerà presto la nuova data della finale? L’influencer dopo la crisi che ha avuto nella casa deciderà di restare fino alla fine? Non ci resta che attendere per scoprilo.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui