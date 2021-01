Uomini e Donne, oggi: Davide dedica una canzone a Chiara, Beatrice è delusa

Davide Donadei non ha portato Beatrice in esterna, l’esterna con Chiara invece va molto bene, alla corteggiatrice ha dedicato una canzone

Si conclude oggi 15 gennaio 2021 la settimana di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

La puntata di ieri si è conclusa con il chiarimento di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due alla fine hanno deciso di continuare a frequentarsi. Stando alle anticipazioni al centro dello studio oggi dovrebbe esserci Davide Donadei. Il tronista è ancora molto confuso tra Beatrice e Chiara, ad oggi non sembra essere vicino alla scelta.

Donadei è uscito con Chiara, i due hanno trascorso la loro esterna su una terrazza. Alla ragazza ha detto che insieme a lei sta molto bene, le ha anche dedicato una canzone. I due l’hanno ascoltata con le cuffie, non si sa quindi quale canzone le abbia dedicato. Con le mascherine i due si sono scambiati diversi baci. Il tronista ha ammesso che la tentazione di baciarla è tanta, fa infatti fatica a non abbassare la mascherina mentre la bacia.

Vedendo l’esterna di Davide e Chiara in studio Beatrice Buonocore appare molto delusa. Dopo la scorsa puntata Donadei è andato a riprenderla ma non l’ha portata in esterna. Davide Donadei in studio fa sapere di esserci rimasto male quando ha scoperto che lei dopo la registrazione era andata subito a Torino, lei però ha detto di aver chiesto di lui alla redazione tutta la settimana.

La conduttrice chiede al tronista con chi desidera ballare, Chiara però torna al suo posto. Il motivo? La corteggiatrice c’è rimasta male nel vedere che dopo la loro bellissima esterna lui in studio abbia guardato sempre Beatrice. Donadei in studio nega l’accusa che la Rabbi gli ha rivolto. Chiara si è anche lamentata per il fatto che lui non abbia ancora scelto, lui però fa sapere che non manca molto.

Intanto in studio dovremmo rivedere Jara e Nicola, coppia nata anni fa al Uomini e Donne. I due annunciano di essere in attesa del loro secondo figlio.

Sara Fonte

