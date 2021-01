Tommaso Zorzi, crisi sempre più profonda: abbandonerà il Grande Fratello Vip?

Tommaso Zorzi è sfinito al Grande Fratello Vip, da giorni il gieffino è in ansia a causa dell’ennesimo prolungamento del reality

Si torna a parlare di Tommaso Zorzi, concorrente del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Negli ultimi giorni il gieffino sta vivendo momenti di grande sconforto nella casa più spiata d’Italia. Il motivo? Ha scoperto che la quinta edizione del reality non si concluderà l’8 febbraio, questa è stata infatti prolungata ancora.

Zorzi è sfinito, si trova nella casa dal primo giorno e non vede l’ora di tornare a casa, scoprire che dovrà rimanere qualche altra settimana lo ha devastato. Tommaso si è lasciato travolgere da un attacco d’ansia e il suo umore non sta affatto migliorando. Ieri si è messo sotto le coperte e si è sfogato con Stefania Orlando e Andrea Zelletta.

Fino ad ora Tommaso Zorzi si è sempre distinto per la sua simpatia e la sua ironia, ma in questo momento non riesce a ritrovare la serenità. Stefania vedendolo stare così male ha provato a dargli il suo sostegno, tra le varie cose ha detto: “Se potessi prenderei io la tua ansia”.

Stamattina i fan del gieffino gli hanno mandato un aereo con la scritta “TZ the best is yet to come, a star in born #fan”, nemmeno questo è però serivo a tirarlo su, il gieffino li ha ringraziati ma non ha fatto nemmeno un sorriso. Al momento non è chiaro cosa deciderà di fare, Tommaso potrebbe anche decidere di abbandonare il reality, stare così a lungo al Grande Fratello Vip non è certo semplice e lui sembra aver perso ogni entusiasmo.

In moltissimi sui social lo stanno supportando, tantissime sono state le critiche rivolte alla produzione del reality, in molti pensano infatti che sia stato sbagliato allungare ancora il reality. Alcuni dei concorrenti sono infatti nella casa da metà settembre ed è per questo che emotivamente e psicologicamente sono ormai sfiniti. Cosa deciderà di fare Tommaso Zorzi? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

