Antonella Elia, ex gieffino la attacca: “È una persona invidiosa, triste e sola”

Antonella Elia al centro di nuove critiche, un ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip le ha rivolto dure parole

Si torna a parlare di Antonella Elia, opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Con il suo atteggiamento e il suo modo di fare la Elia sta attirando non poche critiche, questa volta ad attaccarla ci ha pensato Filippo Nardi. L’ex gieffino è rimasto nella casa più spiata d’Italia solo pochi giorni, a causa di alcune parole inappropriate dette nei confronti di Maria Teresa Ruta è stato infatti squalificato.

Nardi parlando dell’opinionista in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha detto: “Penso che Antonella Elia sia una persona molto invidiosa, triste e sola. Nella casa ho parlato di scherzi goliardici da “caserma” che si possono fare a una persona mentre dorme, ma non li avrei messi in pratica. Oltretutto, mentre li raccontavo Maria Teresa diceva: “Vedi, ti ho fregato, io non stavo dormendo”.”

Filippo Nardi ha continuato dicendo: “Insomma, non ho mai insultato nessuno. Quindi mi è proprio dispiaciuto sentire lei affermare che avrei detto cose cattive sul suo conto.“

L’ex gieffino ha poi detto la sua in merito al confronto avvenuto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Queste le sue parole: “Poi non ho apprezzato il suo scontro con la De Grenet. È stata aggressiva e ha insultato gratuitamente Samantha solo per il gusto di ferirla. Tutto ciò è inaccettabile. Credo che l’Elia dovrebbe provocare, ma senza rabbia e insulti.”

Filippo Nardi ha poi concluso dicendo: “Per dare valore alla poltrona che le ha consegnato Alfonso Signorini penso che debba fare attenzione alle parole che usa”.

Sara Fonte

