Oroscopo di Paolo Fox dal 18 al 24 gennaio: previsioni della settimana

Altra settimana alle porte. Ci saranno novità dalle stelle? Lo vediamo come sempre attraverso l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Se hai qualche dubbio in amore cerca di andare oltre. Anzi, questa settimana potresti essere più coraggioso. Se una storia si è interrotta negli ultimi mesi cerca solo di capire cosa è accaduto. Ma non rincorrere nessuno.

Toro

A metà settimana avrai le giornate migliori, anche se comunque con Giove dissonante potresti inciampare in qualche litigio. Solo in caso di relazioni impossibili da gestire o troppo complesse da recuperare si può optare per una scelta drastica.

Gemelli

Hai una grande voglia di amare e di recuperare il tempo perduto dopo questo periodo di forte negatività. Quello che pare strano è che ora puoi provare emozioni e sensazioni speciali anche se non le si sta cercando.

Cancro

Stai per vivere un periodo in cui potrebbero nascere incontri importanti anche se Venere non ti bacia proprio del tutto. L’inizio di una relazione o di una amicizia può diventare qualcosa di più ed è da considerare come favorevole.

Leone

Ora non è il momento per dire “per sempre” ad una persona: con Giove e Saturno opposti rischi di uscire dai binari e di andare in cerca di trasgressione. Attenzione però all’eccesso di entusiasmo.

Vergine

Se hai delle storie con il tuo stesso segno o con un Gemelli o anche il segno dei Pescidevi imparare a gestire tutto con molta più attenzione, Sono segni che ultimamente tendonk a contrariarsi a certe tue idee. Quanto al lavoro, alcuni progetti che si hanno in mente potranno svilupparsi nei prossimi mesi.

Bilancia

Se il passato aveva appesantito il tuo cuore, ora sei alla ricerca di leggerezza. Chi vive due storie deve fare una scelta al più presto: Venere è contraria e ti rende nervoso oltre che disattento.

Scorpione

Evita di rivangare il passato e di insistere sulle differenze di coppia. Se in amore va male, sul lavoro vedrai le tue idee valorizzate anche se non è possibile fare granché a livello economico.

Sagittario

Le emozioni sono dietro l’angolo, sia nuove che ritorni di fiamme. É anche possibile dire per sempre addio a quella sensazione di disagio che non ti ha permesso del 2020 di abbracciare l’idea di amore.

Capricorno

Il pianeta dell’amore ti sprride e ti facilita negli incontri durante la settimana. Se invece hai già un partner, per chi ha superato qualche burrasca nei mesi passati, ora può andare avanti meglio.

Acquario

Grazie alla positiva posiziome di Giove avrai molta capacità di azione. Per gli amori appena sbocciati ci satanno momenti interessanti, tanto più che Venere tra qualche settimana sarà nel segno e permetterà di vivere un’emozione in più e lasciarsi andare ad una promessa.

Pesci

Potresti essere pronto a fare degli interessanti incontri: a favore del tuo segno, i rapporti con il segno del Capricorno con cui ti senti attratto sebbene spesso ci discuti. Nelle coppie più forti nessun problema, ma se una storia è finita male, non c’è verso di recupero.

