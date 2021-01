I mercenari, la saga: quanti capitoli ci sono? Curiosità e se ci sarà un nuovo sequel dei film d’azione di Sylvester Stallone

I Mercenari è una saga d’azione che nasce nel 2010, con la prima pellicola con attori di peso, tra cui Sylvester Stallone e Arnold Swarzenegger. Quali sono tutti i capitoli della saga e le curiosità su questi film? Ci saranno seguiti?

Il titolo originale della saga in inglese è The Expendables, ovvero I mercenari. Cosa c’è da sapere sulla saga del 2010?

I mercenari (2010)

I mercenari è una pellicola americana scritta e diretta da Sylvester Stallone. Il film uscì nelle sale italiane il 1° settembre 2010 e ha una durata di 103 minuti.

Per via di una legge internazionale, gli agenti segreti non possono più lavorare in alcuni contesti. Così, il Governo americano manda i mercenari, appunto, guidati da Stallone, che qui interpreta il ruolo di Barney Ross.

Barney riunisce un reduce, un soldato, un esperto di armi e uno di esplosivi e parte in missione contro dei pirati somali. Una volta sconfitti, un agente della CIA propone a Barney di rovesciare un dittatore, amico di un traditore della CIA.

La squadra scopre che questo traditore in realtà ha preso il controllo dell’isola.

Il cast è composto da:

Sylvester Stallone: Barney Ross,

Jason Statham: Lee Christmas,

Jet Li: Yin Yang,

Dolph Lundgren: Gunnar Jensen,

Eric Roberts: James Munroe,

Randy Couture: Toll Road,

Stone Cold Steve Austin: Dan Payne,

David Zayas: Generale Garza,

Giselle Itié: Sandra,

Terry Crews: Hale Caesar,

Mickey Rourke: Tool,

Charisma Carpenter: Lacy,

Gary Daniels: Brit,

Bruce Willis: Mr. Church,

Arnold Schwarzenegger: Trench.

Durante il film, Stallone si fece male al collo, tanto da doverlo operare d’urgenza. Il film costò 80 milioni e ne ottenne al botteghino oltre 274 milioni.

La colonna sonora fu affidata a Brian Tyler, che aveva fatto con Stallone la colonna sonora di John Rambo.

Fu girato anche un documentario sulla creazione del film. La pellicola vinse il Taurus World Stunt Awards per la potenza di fuoco nel 2011 e chiuse il Festival di Cannes.

Stallone vinse anche in una causa di plagio. L’accusa riteneva la sceneggiatura copiata da quella di The Cordoba Caper del 2006.

I mercenari 2 (2012)

I Mercenari 2 andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Italia Uno. La regia è di Simon West. Il film uscì nelle sale italiane il 17 agosto 2012 e la durata è di 102 minuti.

Nella pellicola, Stallone e Co. sono riusciti a salvare Sandra, ma purtroppo l’operazione ha attirato l’attenzione di Mr. Church (Bruce Willis) su di loro. Questi gli affida una missione: ritrovare una cassaforte che si trovava in un aereo precipitato nei Balcani.

Dopo essere stati attaccati per ben due volte dai terroristi, il gruppo viene salvato da Booker (Chuck Norris) che sta cercando un cattivo da far fuori, Jean Villan (Jean Claude Van Damme).

Il cast è composto da:

Sylvester Stallone: Barney Ross,

Jason Statham: Lee Christmas,

Jet Li: Yin Yang,

Dolph Lundgren: Gunnar Jensen,

Jean-Claude Van Damme: Jean Vilain,

Chuck Norris: Booker,

Bruce Willis: Mr. Church,

Arnold Schwarzenegger: Trench Mauser,

Terry Crews: Hale Caesar,

Randy Couture: Toll Road,

Liam Hemsworth: Billy “the Kid” Timmons,

Scott Adkins: Hector,

Yu Nan: Maggie Chan,

Charisma Carpenter: Lacy,

Amanda Ooms: Pilar,

Nikolette Noel: Sophia.

La colonna sonora del secondo film della saga

La colonna sonora è composta da:

The Expendables Return – 4:40 Fists Knives and Chains – 3:05 Track ‘Em Find ‘Em Kill ‘Em – 4:54 Making an Entrance – 4:08 Respect – 3:58 Rest in Pieces – 2:55 Preparations – 3:15 Party Crashers – 5:19 Rescue – 4:43 Countdown – 4:25 Bad Way to Live – 3:41 Villain – 2:42 Dueling Blades – 4:32 Escape – 4:28

Stallone rinunciò al tour mondiale per un lutto: aveva perso il figlio Sage. La pellicola vinse i BMI Film & TV Award nel 2012 per la migliore colonna sonora. Vinse anche i Golden Trailer Awards per miglior poster, miglior grafica dello spot televisivo e miglior poster per festival cinematografico.

La pellicola costo 100 milioni di dollari e ne fece guadagnare oltre 312 milioni al botteghino. La Ubisoft sviluppò un gioco con avventure spin-off sul film.

I mercenari 3 (2014)

I Mercenari 3 è del 2014. Distribuito da Universal, ha la regia di Patrick Hughes. Ha una durata di 126 minuti.

Stallone libera dalla prigione un suo amico e gli chiede di unirsi alla squadra. Devono intercettare una nave piena di bombe diretta in Somalia. Purtroppo, trovano ad attenderli Conrad Stonebanks (Mel Gibson) che li accoglie a colpi di arma da fuoco.

Stallone torna negli USA, dove incontra l’agente CIA Max Drummer (Harrison Ford). L’uomo gli dà l’ok per vendicarsi di Stonebanks.

Ross chiede aiuto all’amico Bonaparte (Kelsey Grammer), che cerca due persone (con cameo di Antonio Banderas), finché non trova Trench Mausser (Arnold Swartzenegger), che si unisce alla squadra di mercenari.

Vanno a Bucarest, dove Gibson deve concludere un affare con la mafia. Stonebanks non si lascia ingannare e si prepara al contrattacco. Per salvarsi, Stallone dovrà contattare Banderas.

Cast dell’ultimo film della saga

Sylvester Stallone: Barney Ross,

Jason Statham: Lee Christmas,

Antonio Banderas: Galgo,

Jet Li: Yin Yang,

Wesley Snipes: Doc,

Dolph Lundgren: Gunnar Jensen,

Kelsey Grammer: Bonaparte,

Randy Couture: Toll Road,

Terry Crews: Hale Caesar,

Kellan Lutz: John Smilee,

Ronda Rousey: Luna,

Glen Powell: Thorn,

Victor Ortiz: Mars,

Robert Davi: Vata,

Sarai Givaty: Camilla,

Mel Gibson: Conrad Stonebanks,

Harrison Ford: Max Drummer,

Arnold Schwarzenegger: Trench Mausser.

Il film arrivò in Italia il 4 settembre 2014. Costò 90 milioni di dollari e dal botteghino ne arrivarono 206 milioni. Il film ottenne i Razzie Awards per il peggior attore non protagonista a Kelsey Grammer.

Poi, il film ottenne 189mila download a una settimana dall’uscita, ma non si capì mai chi lo aveva piratato e caricato per primo.

I mercenari 4: ci sarà il seguito?

Il quarto capitolo della saga era previsto in realizzazione nel 2020. Purtroppo, però, molte cose sono state rallentate, quindi non si sa quanto riprenderà la produzione. Quindi, l’unica cosa che si sa è che, accanto a Stallone, ci sarà anche Jackie Chan.

