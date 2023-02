L’Eredità 3 febbraio 2023, Riccardo non indovina la parola all’ennesima ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 27 gennaio 2023 – è arrivato nuvamente al gioco finale de L’Eredità Riccardo.

Alla diciottesima (!) ghigliottina, il campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 25.000 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Banda

Sabbia

Bianco

Spaghetti

Bavaria.

Il pluri-campione, dopo il canonico tempo di riflessione, ha scritto la sua parola sul cartoncino, optando per Buco (sebbene non sia parso convinto, tutt’altro).

Ma non era Buco la parola scelta dagli autori per vincere la ghigliottina bensì Polpette.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono del padrone di casa Flavio Insinna):

Banda delle polpette – “una fortunata serie di libri per ragazzi”.

Polpette di sabbia – come quelle “prodotte” dai ragazzini a mare.

Polpette in Bianco – “rosolate in tegame”.

Spaghetti con le polpette – sono una nota pietanza.

Polpette di Bavaria (con accento sulla prima a) – è una citazione di una delle più famose scene fantozziane (tratta da Fantozzi contro tutti, ve la proponiamod di seguito).