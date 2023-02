Super Mario Bros, il film: quanti ne sono usciti prima? Chi interpreta stavolta l’idraulico eroe del videogame?

Tra i nuovi contenuti che saranno presto nelle sale arriva anche la versione live-action di Super Mario, il celebre videogioco della Nintendo che ha avuto enorme impatto nella cultura ludica degli anni 80. Il protagonista è proprio Mario spesso accompagnato da suo fratello Luigi nelle avventure contro gli antagonisti di turno.

La serie di videogiochi ha avuto un successo tale che il franchise si è esteso anche nel mondo televisivo.

Una prima serie tv animata, The Super Mario Bros. Super Show! venne rilasciata il 4 settembre 1989, l’anno successivo venne prodotta una versione californiana per bambini, King Koopa’s Kool Kartoons, e dal 1990 al 1991 alle quattro di pomeriggio venne trasmesso un secondo spettacolo per la fascia dei più piccoli Super Mario Challenge. Sempre nel 1990 si produsse un secondo live-action, Le avventure di Super Mario in cui Mario, Luigi, Peach e Toad lottare contro Bowser e i Bowserotti.

Super Mario è stato protagonista anche di alcuni anime e nel 1993, venne prodotto un primo film con Bob Hoskins nei panni di Mario e John Leguizamo nei panni di Luigi. Fu un flop al botteghino ma è rimasto alla storia per essere stato il primo film della storia ad ispirarsi ad una serie videoludica.

Tra gli altre serie vi sono anche:

Saturday Supercade

Amada Anime Series: Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 3

Super Mario World

Donkey Kong Country (spin-off)

Considerato il successo, Universal Pictures e Nintendo hanno finanziato e distribuiranno una nuova pellicola,Super Mario Bros, il film. Cosa sappiamo di quest’ultimo prodotto?

Super Mario Bros, il film: quando esce?

Il film uscirà nelle sale italiane il 6 aprile 2023, un giorno prima rispetto alla programmazione americana. Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, Chris Pratt darà la voce a Mario nella versione originale, mentre in quella italiana sarà Claudio Santamaria a interpretare vocalmente il famoso idraulico. Sempre per quanto riguarda il cast vocale dell’originale, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day interpreterà il fratello di Mario, Luigi, e Jack Black doppierà Bowser.

Com vediamo dal trailer, il protagonista si trasforma in Mario Gatto ed affronterà Donkey Kong.