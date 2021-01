Maria Teresa Ruta spiazza Zorzi: “Dopo il GF Vip non ci rivedremo”

Tommaso Zorzi senza parole dopo la confessione di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip, ecco cosa gli ha detto la gieffina

I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai, nella notte Maria Teresa Ruta ha non poco stupito Tommaso Zorzi nella casa più spiata d’Italia.

I concorrenti hanno fatto insieme un gioco per rivelarsi cosa pensano gli uni degli altri, ne hanno anche approfittato per risolvere passati dissapori nati nella casa.

Mentre giocavano Maria Teresa Ruta si è lasciata sfuggire una confessione nei confronti di Tommaso Zorzi che lo ha lasciato senza parole. Di cosa si tratta? La gieffina non pensa che i due si rivedranno dopo il Grande Fratello Vip, nonostante abbiano condiviso moltissimi momenti nella casa più spiata d’Italia.

Al noto influencer la Ruta ha detto: “Dividiamo tante cose e quando sono entrata qua eri l’unica persona che conoscevo, anche se solo per 18 giorni. Lo sai che quando usciremo di qui non ci rivedremo…”.

I due si erano già conosciuti in passato a Pechino Express, dopo il reality però non rimasero in contatto. Maria Teresa è convinta che non si rivedranno nemmeno dopo il Grande Fratello Vip.

Dopo le parole della gieffina Dayane Mello è intervenuta per lanciare una frecciatina a Zorzi. Queste le sue parole: “Ma va, se tu non hai almeno un milione di follower su Instagram non ti parlerà neppure. Maria Teresa ti do un consiglio, devi arrivare a un milione di follower su Instagram…”.

Subito dopo Maria Teresa Ruta ci ha tenuto a rassicurare Tommaso Zorzi, sorridendo gli ha detto: “Non ci vedremo più, però ci scriveremo.” Alla fine i due si sono scambiati un affettuoso abbraccio.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui