Uomini e Donne, oggi: Gemma di nuovo delusa, Maurizio le dice addio

Tra Maurizio e Gemma Galgani a Uomini e Donne non procede più a gonfie vele, il cavaliere decide di interrompere la loro frequentazione

Inizia oggi 18 gennaio 2021 una nuova settimana di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, come spesso accade si inizia da Gemma Galgani.

La dama farà i conti con l’ennesima delusione, in studio racconta di aver sentito pochissimo Maurizio Guerci. La dama torinese nelle precedenti puntate aveva già detto che il cavaliere era stato poco presente nei suoi confronti durante le festività natalizie.

Gemma Galgani ha raccontato che lo scorso 26 dicembre mentre erano al telefono lui le ha staccato dopo aver sentito il citofono suonare. Lei non sa chi fosse andato a trovarlo, ha poi scoperto che era una donna. Il cavaliere non è stato con lei nemmeno a Capodanno. Maurizio in studio ha spiegato che la donna che si è recata a casa sua è una sua amica che sta affrontando un delicato periodo in famiglia. In molti non credono al cavaliere.

I due parlano poi di Capodanno, perché Maurizio Guerci non lo ha trascorso con la dama torinese? Salta fuori che il cavaliere il giorno precedente aveva deciso di mettere fine alla sua frequentazione con Gemma, lei voleva raggiungerlo per chiarire ma lui l’ha fermata.

Scoppia un’accesa discussione in studio dove si cerca di capire di chi sia la colpa. Il cavaliere decide poi di chiudere in modo definitivo con Gemma Galgani, una decisione che lo ha fatto finire al centro di molte critiche e polemiche.

Sara Fonte

