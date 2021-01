GF Vip, Stefania Orlando minaccia di lasciare la casa, Ruta: “Barrichiamo le porte”

Stefania Orlando ha minacciato di abbandonare la casa e Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi la fermano

Nella puntata del Gf Vip 5, Stefania Orlando ha replicato alle parole dell’ex marito Andrea Roncato. La conduttrice ha spiegato che il suo matrimonio è terminato poiché lo vedeva più come “un padre”, anche se prova ancora dell’affetto. Stefania ha inoltre raccontato che era interessata a mantenere rapporti civili con Roncato, dichiarando di voler conoscere la sua nuova moglie. Situazione che non è mai avvenuta, poiché a detta dello stesso Roncato, la sua nuova consorte ha un carattere molto duro. Non solo: è intervenuta anche la figlia di Roncato e della sua seconda moglie, insultando pesantemente Stefania sui social.

Una condizione che ha portato la conduttrice classe 1966 a sfogarsi con Maria Teresa Ruta nella notte: “Queste aggressioni verbali mi destabilizzano. Non ti dico cosa mi ha risposto in più e come mi ha insultata. Offese di ogni tipo, insulti. Si può avere un dialogo così? Poi chi la conosce soprattutto? La figlia della donna del mio ex“.

Mentre gli altri concorrenti erano seduti a tavola, Stefania si è diretta verso la porta rossa e Maria Teresa Ruta ha iniziato a gridare, cercando di fermarla. “Me ne vado! Me ne vado!” ha urlato la Orlando alla soubrette. A quel punto, gli altri inquilini hanno raggiunto la porta rossa tutti insieme. “Barrichiamo le porte” ha esclamato la Ruta, cercando di fermare l’amica. “Lasciamola parlare con Tommaso” ha poi dichiarato Maria Teresa. “Andiamo in giardino e poi esci” ha detto Zorzi, cercando di calmare Stefania. “Non me ne frega niente, non avete capito”, ha continuato Orlando. “Allora se esci tu, esco anch’io” ha replicato Zorzi.

