Harry Styles ospite ad Amici 2021? L’hashtag conquista Twitter

Su Twitter impazza l’hashtag #HarrystylesAmici2021 e molti fan si stanno chiedendo se il cantante sarà ospite a Amici di Maria De Filippi

Martedì 19 gennaio, chi si è collegato con Twitter si è trovato con l’hashtag “HarrystylesAmici2021 tra i trendtopic. Sicuramente, molti hanno espresso grande stupore, pensando a Harry Styles come probabile ospite ad Amici 2021. La realtà, però, è ben diversa: i fan di Harry hanno lanciato il trend, per chiedere alla produzione, all’artista stesso e a Maria De Filippi di portarlo in Italia per la trasmissione.

Come è noto, Harry si è recato più volte nel nostro paese, scegliendo la Toscana come meta turistica dell’estate 2020. Inoltre, ha girato i suo videoclip di Golden sulla Costiera Amalfitana. A quanto pare, nonostante la sua forte passione per l’Italia, è piuttosto difficile che venga ospite in trasmissione per evitare assembramenti come è accaduto con Can Yaman.

Nel frattempo, i seguaci del cantante si sono riversati su Twitter con diversi commenti: eccone alcuni.

#HARRYSTYLESAMICI2021

MARIA TU SEI LA QUEEN IO LO SO CHE PUOI FARE DI TUTTO pic.twitter.com/KdbW2ULdch — Claudia?? MDF Stan acc (@tpwk_CS) January 19, 2021

X: come si fanno ad aumentare gli ascolti?

Io: Harry Styles è la soluzione a tutti i problemi.#HARRYSTYLESAMICI2021 pic.twitter.com/eYKJUUy3Kh — francy? (@francy2825) January 19, 2021

Insomma, per ora non c’è nessuna conferma sull’ospitata di Harry Styles ad Amici 2021, e quindi non rimane che attendere per sapere se la De Filippi accoglierà o meno la richiesta dei fan.

