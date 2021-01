“L’AMERICA (Canzone per Chico Forti)”: è uscito l’ultimo singolo di Enrico Ruggeri

“L’America (Canzone per Chico Forti)”, brano inedito di Enrico Ruggeri, esce oggi, martedì 19 gennaio 2021. Lo sentiremo in radio e in digitale, racconta la storia vera di un uomo, velista e produttore tv, detenuto al Dade Correctional Institution in Florida.

Enrico Ruggeri ha realizzato un nuovo brano, corredato da un video, entrambi reperibili da oggi, martedì 19 gennaio 2021. L’intensità della vicenda ha ispirato e spinto il famoso cantautore a renderla nota, mettendola in musica la storia.

Il video e il brano, ascoltabile in radio e in digitale, racconta la storia di Chico Forti, velista e produttore tv. Da ben 20 anni, l’uomo vive in prigione. Condannato all’ergastolo per omicidio e incarcerato nell’anno 2000, si è sempre dichiarato innocente.

Nonostante, il 23 dicembre 2020 sia stata accolta l’istanza, grazie a cui Chico Forti potrebbe tornare in Italia, egli è ancora detenuto al Dade Correctional Institution in Florida.

Da 20 anni c’è chi si batte per riportare in Italia Chico Forti

Tale “ingiustizia” ha convinto Enrico Ruggeri a incontrare e conoscere Gianni Forti, zio di Chico. L’uomo continua, come ha sempre fatto, a battersi affinchè il nipote venga lasciato libero di rientrare in Italia.

Ruggeri, grazie allo zio, ha conosciuto altre persone fantastiche che si sono prodigate per ottenere la libertà e il rimpatrio di Chico Forti. Tra loro il fumettista Chiod (Massimo Chiodelli) e il documentarista Thomas Salme.

Uniti per lo stesso fine, insieme hanno realizzato il video del nuovo brano. Le illustrazioni sono state tratte dal libro “Una dannata commedia” di Massimo “Chiod” Chiodelli. Thomas Salme ha curato la fotografia e il montaggio.

“L’AMERICA (Canzone per Chico Forti)” arriva direttamente a chi l’ascolta. Enrico Ruggeri intende sensibilizzare con il lavoro i suoi fan. Il cantautore, nella scena da 40 anni, ha sempre dimostrato di essere creativo e sensibile.

Il romanzo “Un gioco da ragazzi” (La Nave di Teseo), è da poco tempo nelle librerie. L’opera narra la storia di una famiglia, grazie a cui, spunta e viene raccontata la nostra gioventù.

Politica, musica, amori furiosi e una passione che non si spegne fino all’ultima pagina si susseguono nella lettura, rendendo unico e realistico il romanzo.

