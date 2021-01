Uomini e Donne, oggi: Davide chiarisce con Chiara, Beatrice gli fa una sorpresa

Roberta e Riccardo continuano a frequentarsi a Uomini e Donne, Davide diviso ancora tra Chiara e Beatrice

Va in onda oggi una nuova puntata di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si riparte da dove era finita ieri.

Gemma Galgani ha dovuto fare i conti con l’ennesima delusione, dopo un’accesa discussione Maurizio Guerci ha deciso di mettere fine alla loro frequentazione. Oggi in puntata la conduttrice mette fine al loro scontro e fa entrare in studio Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La frequentazione tra i due sembra procedere bene, raccontano di essersi sentiti e di essersi visti una volta a settimana.

La dama fa sapere che tra lei e Riccardo c’è molta complicità, quando si erano frequentati due anni fa invece tra loro c’era solo attrazione fisica. Questo un po’ la spaventa, ha paura che tra loro potrebbe nascere solo una bella amicizia e non una relazione sentimentale. I due decidono di continuare a conoscersi meglio per capire ciò che potrebbe nascere tra loro.

In studio vedremo poi Giancarlo, il cavaliere mentre continua a conoscere Alessandra sente anche Aurora Tropea. In molti hanno dei sospetti in merito al suo rapporto con Aurora.

Si passa poi a Davide Donadei, in puntata racconta di aver raggiunto Chiara Rabbi dopo la scorsa registrazione. Si è recato da lei in camerino perché l’aveva vista turbata in studio, i due hanno avuto un chiarimento e si sono scambiati coccole e abbracci.

Viene poi mostrata l’esterna di Davide e Beatrice Buonocore, la corteggiatrice è andata sotto l’hotel in cui alloggia il tronista per cantargli una canzone. Donadei è apparso molto emozionato, dopo aver raggiunto Beatrice i due si sono abbracciati e hanno scherzato.

In puntata la Buonocore ha dei dubbi, scopre che Davide Donadei ha deciso di fare un’esterna con Chiara. Entrambe attendono con ansia che lui faccia la sua scelta.

Sara Fonte

