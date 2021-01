Uomini e Donne, oggi: Sophie bacia Giorgio, Aurora e Giancarlo hanno un accordo?

A Uomini e Donne Sophie Codegoni chiede di spegnere le telecamere in esterna con Giorgio per poterlo baciare, il bacio non va in onda

Uomini e Donne torna oggi con una nuova puntata, si riparte da Sophie Codegoni, la tronista continua a conoscere Giorgio e Matteo.

Nei giorni scorsi Matteo ha raggiunto la giovane e bellissima tronista a casa sua, le ha portato il pranzo e un regalo, un quadro con tre foto di alcune loro esterne. In puntata il corteggiatore rivela che era molto triste quel giorno, sarebbe stato il compleanno di una persona a lui cara che non c’è più. Pensava che niente lo avrebbe tirato su ma a detta sua Sophie è riuscita a renderlo felice.

Si vede poi l’esterna con Giorgio, la Codegoni mentre erano insieme ha chiesto di spegnere le telecamere per baciare il corteggiatore. In studio Maria De Filippi spiega che corteggiatori e tronisti possono decidere di baciarsi prendendosi le loro responsabilità, i baci però non possono andare in onda.

In puntata Matteo appare molto deluso, non sembra però voler parlare del bacio, la conduttrice lo invita con insistenza a svelare ciò che prova. Il corteggiatore confessa che ciò che è accaduto tra Sophie e Giorgio non lo rende affatto felice. Ranieri ha paura di soffrire, la De Filippi gli fa alcune domande per cercare di farlo aprire.

Stando alle anticipazioni al centro dello studio dovremmo vedere Giancarlo. Il cavaliere continua a conoscere Alessandra ma sente anche Aurora, ci ha tenuto però a ribadire che c’è solo amicizia con la Tropea. In molti non credono alle sue parole, soprattutto perché avrebbe voluto trascorre con la dama il Capodanno.

Sono in molti a sospettare che Giancarlo e Aurora potrebbero essersi messi d’accordo per attirare l’attenzione del pubblico. Alessandra decide di mettere un freno alla sua frequentazione con il cavaliere.

Sara Fonte

