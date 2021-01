Anticipazioni La Pupa e il Secchione e viceversa, Pucci svela: “E’ nato un amore”

Andrea Pucci condurrà la quarta edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa e rivela che una coppia sarebbe già innamorata

Questa sera, giovedì 21 gennaio, partirà la quarta edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa, show che andrà in onda su Italia 1 alle ore 21. Al timone del programma, ci sarà Andrea Pucci, affiancato da Francesca Cipriani. In un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, il comico ha svelato alcune curiosità sul suo rapporto con i concorrenti durante le registrazioni: “Sono colui che li sostiene e che li bacchetta quando non rispettano le regole. Sono lì per placare gli animi, non sono lì per deriderli ma per ridere insieme delle cose che accadono”.

Nelle anticipazioni di Pucci non manca qualche scoop sugli amori che stanno per sbocciare nel reality: “Abbiamo fatto un esperimento sociale dove abbiamo cercato di fare incontrare due mondi apparentemente lontani. Alla fine, peraltro, un amore è nato fra un secchione e una pupa“. Il conduttore ha poi anticipato che ci saranno momenti profondi, dove si toccheranno argomenti piuttosto delicati, come il rapporto difficile tra una pupa e il padre separato.

Pucci ha inoltre svelato che si calerà in una veste diversa da quella conosciuta dai telespettatori: “Non sono il Pucci che sta sul palco due ore e venti. Sono l’intermediario tra varie situazioni umane, sentimentali e culturali”. Il conduttore ha infine spiegato che questo programma può regalare attimi di leggerezza alle famiglie telespettatrici.

Il cast dei concorrenti

Il cast è composto da 16 concorrenti, tra cui 5 Pupe, 5 secchioni, 3 secchione e 3 pupi. Le pupe sono Laura Antonelli, 19 anni di Pomezia, è in un’influencer che sogna di avere accanto a se un calciatore come principe azzurro, che deve essere bello, generoso e soprattutto ricco. Stephanie Bellarte, modella indossatrice di 19 anni, che viene da Pavia e appassionata di moda poiché ha una camera piena di vestiti. Linda Taddei, ha vent’anni viene da Ferrara ed è stata seconda classificata a Miss Universo. Una caratteristica? Non ha mai letto un libro. Miryea Stabile, ha 22 anni ed è un’influencer e danzatrice. E’ una grande amante delle paillettes e il suo colore preferito è il rosa. L’ultima è la venticinquenne abbruzzese Jessica Bucci, che lavora come commessa e si descrive come vanitosa.

I secchioni sono Alessio Guidi, 20 anni di Prato e studia marketing, il ventenne Luca Marini, di Ferrara e nella vita studia ingegneria ed è un ballerino. Andrea De Santis, 23 anni ed è uno studioso di storia, che proviene da Castrovillari, in provincia di Cosenza. Infine, ci sono Luca Pisano, ricercatore di fisica di Savona e il ventinovenne Alberto Bartozzi, esperto di logica.

Tra i pupi ci sono tre volti già noti al mondo dello spettacolo: Gianluca Tornese, ex corteggiatore di Uomini e Donne e il pr Mattia Garufi e l’organizzatore di eventi Matteo Diamante, entrambi già visti in Ex on the Beach 2020.

Nel cast delle secchione ci sono Sara Hafdaoui, ventiquattrenne romana che si sta per specializzare in Medicina, Giulia Orazi, 27 anni di Perugia che fa la veterinaria di professione e la ventinovenne varesotta Silvia Gandini, laureata in scienze motorie.

