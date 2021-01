Chi è Alessio Guidi, uno dei secchioni de La pupa e il secchione e Viceversa?

Ecco chi è Alessio Guidi, il giovane ragazzo fa parte della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa

Va in onda oggi 21 gennaio 2021 la prima puntata della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, fa parte del cast anche Alessio Guidi nei panni di secchione.

Alessio Guidi è nato a Prato l’11 aprile 2000, il giovane ragazzo studia Marketing alla Facoltà di Economia di Parma. Non sono molte le informazioni che si sanno su di lui. Sappiamo che il nuovo concorrente de La Pupa e il Secchione e Viceversa parla tre lingue e che non è la prima volta che il ragazzo approda in televisione.

In passato Alessio Guidi è già apparso sul piccolo schermo. Dove? Ha partecipato a Ciao Darwin e a Guess my Age.

Il giovane ragazzo è pronto ad affrontare una nuova esperienza televisiva, questa di sicuro gli farà conquistare più visibilità. Alessio Guidi non ha l’aspetto del classico secchione, oltre ad essere molto intelligente è infatti anche un bel ragazzo.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, ad oggi non è chiaro se sia single o impegnato sentimentalmente. Sul suo profilo Instagram ha postato pochi scatti e in nessuno di questi si mostra con una ragazza.

Sara Fonte

