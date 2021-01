La Pupa e il secchione e viceversa, Pucci chiede a Iva Zanicchi: “Hai posato per Playboy?”

Il conduttore Andrea Pucci accoglie le due ospiti della prima puntata della nuova edizione de La Pupa e il secchione e viceversa

E’ iniziata la quarta edizione de La Pupa e il secchione e viceversa, programma in onda su Italia 1. Andrea Pucci ha accolto le ospiti della prima puntata: Francesca Barra e Iva Zanicchi. Le due donne si sono presentate ai sedici concorrenti. Il conduttore per rompere un po’ il ghiaccio ha fatto qualche domanda alle due, commettendo qualche errore di confusione.

“Sei talmente elegante che fai schifo” ha esordito così Pucci, scherzando con la Zanicchi. “Hai posato per Playboy?” ha chiesto il conduttore alla cantante. “No, quella era mia sorella” ha replicato l’artista classe 1940, sempre in splendida forma. Il padrone di casa è poi passato a Francesca Barra, chiedendole se si sentisse più pupa o più secchiona, essendo una bellissima donna ma allo stesso tempo acculturata. “Io direi che la vera bellezza è quando non riconosci la differenza” ha replicato la giornalista.

Insomma, a quanto pare, la prima puntata pare promettere bene in quanto ci sono già i primi commenti di apprezzamento da parte dei telespettatori.

Adesso arriva il trash puro??? #lapupaeilsecchione — Agostino Cannella (@AgoCannella) January 21, 2021

Dieci minuti che è iniziato il programma e già volano stracci tra le Pupe ? adoro sta poracceria ?#LaPupaeilSecchione — Chia © (@Chiara_Bonati) January 21, 2021

