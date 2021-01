Uomini e Donne, oggi: Maurizio chiude con Gemma, un nuovo cavaliere la consola

Dopo la fine della sua frequentazione con Maurizio a Uomini e Donne Gemma Galgani accetta di conoscere un nuovo cavaliere

Va in onda oggi giovedì 21 gennaio 2021 una nuova puntata di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, si inizia ancora una volta da Gemma Galgani.

La conduttrice manda in onda un filmato in cui si vede uno duro sfogo della dama torinese dopo la precedente registrazione. La Galgani sta affrontando una nuova delusione dopo che Maurizio Guerci ha deciso di mettere improvvisamente fine alla loro frequentazione.

Prima di interrompere il loro percorso di conoscenza è scoppiata una discussione molto animata tra Gemma e Maurizio. Lei si è più volte lamentata del fatto che lui non sia stato presente durante le festività natalizie. Oltre a ribadire che il cavaliere si è allontanato da lei, in puntata ha svelato di avere alcuni sospetti nei suoi confronti.

Gemma Galgani ha raccontato che prima di Capodanno Maurizio le ha staccato il telefono in faccia per andare a rispondere al citofono. All’inizio lei non sapeva chi fosse andato a trovare il cavaliere, è poi venuto fuori che si trattava di una donna. Maurizio ha spiegato che si tratta di una sua amica che sta affrontando alcuni problemi personali.

In studio anche Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno manifestato di avere dei dubbi su Maurizio, il cavaliere ha poi deciso di chiudere con Gemma. Oggi in puntata il cavaliere ribadisce di non voler continuare a frequentare la dama torinese. Per lei arriva un nuovo cavaliere, pronto a consolarla dopo la delusione che sta provando. Come sempre scoppieranno nuove discussioni tra la Galgani e Tina.

Sara Fonte

