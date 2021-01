Uomini e Donne, oggi: Roberta e Riccardo litigano, Davide bacia Chiara

Nuovi colpi di scena oggi a Uomini e Donne, scoppia una discussione tra Riccardo e Roberta, Davide ha baciato Chiara

Si conclude oggi 22 gennaio 2021 la settimana di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Stanco alle anticipazioni al centro dello studio ci saranno Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

Tra i due scoppia una discussione in studio, Riccardo e Roberta svelano di aver avuto delle incomprensioni dopo che Ida Platano è stata ospite a Uomini e Donne. Mentre i due discutono il cavaliere appare molto infastidito, decide infatti di tornare al suo posto.

Nella puntata di oggi si presenta un uomo interessato ad iniziare un percorso di conoscenza con Roberta Di Padua, la dama però decide di mandarlo via.

Si passa poi ad Armando Incarnato, qualche settimana fa Lucrezia Comanducci era tornata in trasmissione per approfondire la loro conoscenza, oggi però metterà fine alla loro frequentazione. Per lei si presentano cinque ragazzi, lei però li manda tutti via. Un nuovo uomo arriva anche per Aurora Tropea, lei accetta di iniziare a conoscerlo. Scoppia una discussione anche tra Alessandra e Giancarlo, i due dopo lo scontro decidono di continuare a frequentarsi.

Spazio poi a Davide Donadei che aveva deciso di uscire sia con Chiara che con Beatrice, la Buonocore non si è però presentata in esterna. In puntata il tronista dice di aver fatto una bella esterna con la Rabbi. La corteggiatrice ha organizzato l’esterna nel luogo in cui si erano incontrati durante la loro prima uscita insieme e ha fatto mettere un letto. I due si sono scambiati coccole e confidenze. Davide ha fatto spegnere le telecamere e ha baciato Chiara.

In studio scoppia una discussione tra Davide Donadei e Beatrice Buonocore, il tronista si è detto molto arrabbiato per il fatto che lei abbia deciso di non presentarsi in esterna. Lui inizia a pensare che qualcuno stia influenzando le decisioni della ragazza. Chiara in puntata è visibilmente dispiaciuta, non capisce come mai Davide non abbia ancora deciso se lasciare la trasmissione con lei o Beatrice.

Sara Fonte

