Grande Fratello, Lidia Vella attacca gli autori: “Fanno il lavaggio del cervello”

Lidia Vella ha pesantemente attaccato il Grande Fratello, ecco cosa ha rivelato l’ex gieffina

A distanza di tempo si torna a parlare di Lidia Vella, divenuta nota in passato per aver partecipato al Grande Fratello 14, edizione condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia fece molto parlare di sé per via del triangolo amoroso che si creo con Alessandro Calabrese e Fererica Lepanto. La Vella e l’ex gieffino avevano avuto una storia d’amore due anni prima ed erano stati insieme tre anni.

Ieri Lidia Vella ha partecipato al gioco Vero/Falso sul suo profilo Instagram, dove ha parlato anche della sua partecipazione al Grande Fratello. Le sue parole non sono state però affatto positive, al contrario ha rivolto pesanti accuse agli autori del reality.

Un utente ha chiesto all’ex gieffina se la sua storia d’amore nella casa più spiata d’Italia fosse organizzata. Lei ha così risposto: “Ho avuto davvero una storia durata quasi tre anni prima del programma con quella persona [Alessandro Calabrese, ndr], lì eravamo lasciati da due. Era organizzata dagli autori ma a nostra insaputa”.

C’è chi le ha poi chiesto se al Grande Fratello le dicevano come comportarsi riguardo al triangolo amoroso che si era formato. È stato in questo momento che Lidia Vella ha attaccato gli autori. L’ex gieffina ha infatti rivelato: “Al Gf non ti dicono mai cosa fare o dire. Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello. Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche. Io, ad esempio, ho sofferto di depressione per tre anni”.

Dopo il reality Lidia Vella e Alessandro Calabrese avevano provato a concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore ma le cose non sono andate come speravano. Ad oggi i due non hanno più alcun tipo di rapporto, in merito a ciò l’ex gieffina ha detto: “È una persona che mi ha fatto talmente tanto male che l’ho eliminato totalmente dalla mia vita”.

