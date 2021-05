Paradise City: Bruce Willis e John Travolta tornano insieme dopo Pulp Fiction

Paradise City sarà la pellicola che celebrerà il ritorno di Bruce Willis e John Travolta insieme nello stesso cast dopo il cult di Pulp Fiction. Ecco tutti i dettagli di questa storia.

Paradise City: come si sono ritrovati?

Paradise City è un film del regista Chuck Russel, che ha deciso di ingaggiare due star di Hollywood di eccezione: Bruce Willis e John Travolta.

Le riprese inizieranno a Maui, alle Hawaii. La pellicola inizia a prodursi 27 anni dopo l’ultima volta che Bruce Willis e John Travolta hanno collaborato insieme in un film, Pulp Fiction.

In questa nuova pellicola, i due sono nemici. Willis interpreta il ruolo di Ryan Swan, un cacciatore di taglie che deve vendicarsi del mafioso di turno, che stavolta è interpretato da Travolta.

C’è chi nella critica lo ha paragonato a Miami Vice. Solo che, questa volta, a mettere ordine sono i cacciatori di taglie e non i poliziotti. Il ruolo della protagonista femminile è dell’attrice e modella thailandese Praya Lundberg.

Il produttore esecutivo del progetto Paradise City è Corey Large. Gli appassionati di cinema sanno che collabora spesso con Willis. Questo produttore sta scrivendo la sceneggiatura del nuovo film con Ed John Drake.

Per lui, era una sorta di sogno dal 2006 averli insieme. Quindi, questo film si presenta con un sacco di nomi noti del cinema americano. Basti pensare che solo Willis ha guadagnato più di 9,4 miliardi di dollari per i crediti cinematografici e anche Travolta non è da meno.

L’attrice di Bangkok, invece, ha collaborato con Swarovski ed è stata ambasciatrice dell’UNHCR nel 2017. Uscita sulle copertine della moda più importanti, è stata testimonial di aziende di make up low cost ed è protagonista di diverse serie Tv americane.

