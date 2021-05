Ecco chi è Ludovico Tersigni, nuovo conduttore di X Factor Italia

Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor Italia, che sostituirà Alessandro Cattelan dopo l’annuncio di addio dopo 10 anni di conduzione del talent. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia.

Nato a Nettuno (Roma) l’8 agosto 1995, Ludovico Tersigni è conosciuto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Giovanni Garai in Skam Italia e la parte del protagonista in Summertime, serie tv su Netflix. Su di lui sappiamo che si è diplomato al liceo classico “Chris Cappell College” di Anzio. La passione per la recitazione è nata alle scuole medie grazie ai musical e ai corsi di teatro.

Nel 2014 ha debuttato nel film Arance & martello, diretto da suo zio Diego Bianchi, in arte Zoro, ora conduttore di Propaganda Live. Nel 2015 ha recitato nella serie tv Tutto può succedere, calandosi nei panni di Stefano Privitera. nel 2016 viene ingaggiato per interpretare un ruolo secondario in L’estate addosso, pellicola diretta da Gabriele Muccino. Lo stesso anno ha interpretato il protagonista Samuele nel film Slam – Tutto per una ragazza, presentato a Torino Film Festival.

Della sua vita privata, non si sa molto poiché è una persona molto riservata. Stando ai beninformati, il giovane attore è single e per ora il suo cuore batte solo per la recitazione. E’ inoltre un grande appassionato di musica e di tematiche ambientali.

