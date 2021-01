Carlotta Dell’Isola anonima al GF Vip? Parla il fidanzato: “Il suo vero carattere uscirà fuori”

Carlotta Dell’Isola non sta spiccando molto al Grande Fratello Vip, ecco cosa pensa il fidanzato Nello Sorrentino

Dopo la sua partecipazione a Temptation Island in moltissimi erano felici di vedere Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

I fan sono rimasti però molto delusi, fino ad ora infatti la gieffina non ha attirato affatto l’attenzione nella casa più spiata d’Italia. Pensano che stia rimanendo anonima.

In un’intervista rilasciata a Novella 2000 il fidanzato dell’ex protagonista di Temptation Island, Nello Sorrentino, ha fatto sapere che la fidanzata non è abituata a quel contesto ed è per questo che a parer suo ha bisogno di più tempo per fare emergere il suo vero carattere.

Nello, mettendo a confronto il Grande Fratello Vip con Temptation Island ha detto: “Sono contesti totalmente diversi. A Temptation Island Carlotta e io eravamo andati per chiarire delle incomprensioni ed era normale che nascessero vari battibecchi.”

Il fidanzato di Carlotta Dell’Isola ha poi aggiunto: “Adesso al Grande Fratello Vip la mia fidanzata si sta confrontando con personaggi dello spettacolo molto famosi ed è ovvio che resti un po’ in disparte. Non è abituata ed è comprensibile. Datele tempo, sono certo che prima o poi il suo vero carattere uscirà fuori”.

Dopo il reality Nello Sorrentino chiederà alla fidanzata di sposarlo, il fidanzato della gieffina ha spiegato perché non le farà la proposta al Grande Fratello Vip. Questo è ciò che ha detto: “L’intenzione c’è sempre e non appena Carlotta tornerà a casa mi sono promesso di farle la fatidica proposta di matrimonio. Ci tiene tanto e lo stesso vale per me. Anzi, lo dico nero su bianco: Carlotta ti sto aspettando a braccia aperte!”

Il fidanzato di Carlotta Dell’Isola ha poi concluso dicendo: “Preferisco farlo in forma privata. Oggi, con il problema del Covid, sarei costretto a farle la proposta dietro a un vetro, ma queste cose non mi piacciono. Adoro fare le cose in grande, e anche la promessa sarà così”.

