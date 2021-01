Dayane Mello sbotta: “Fanno decidere a Tommaso perché ha problemi mentali”

Dayane Mello dura contro gli autori del Grande Fratello Vip, la gieffina pensa che assecondino solo Zorzi perché ha problemi mentali

Torna ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Dayana Mello, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Ieri sera i ‘Vipponi’ hanno fatto festa nella casa più spiata d’Italia, qualcosa però ha infastidito non poco la modella brasiliana. Cosa? La scelta della musica, è stato Tommaso Zorzi a scegliere la playlist per la serata. Mentre lavava i piatti con Samantha De Grenet la Mello si è scagliata contro gli autori del Grande Fratello Vip dicendo “solo perché ha crisi d’ansia e problemi mentali gli mettono la musica che preferisce lui”.

Dayane Mello si riferiva a Tommaso Zorzi, è infatti convinta che la produzione lo assecondi perché il suo attuale stato d’animo nella casa più spiata d’Italia non è positivo. La gieffina ha infatti detto: “Ma veramente, inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale, così vedono! Sono incaz*ata perché è una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fottono di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rincoglioniti. Quindi non mi va bene.”

E ancora: “È una festa, un sabato, doveva essere festa, musica per tutti… Allora uno si sente male, e gli altri ‘sti caz*i. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c*lo così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo”.

Per molti Dayane Mello ha parlato di ‘problemi mentali’ con troppa superficialità ed è per questo che nelle ultime ore sta ricevendo non poche critiche. C’è chi pensa che dovrebbe essere espulsa per le frasi dette nei confronti di Zorzi.

Le parole della gieffina avranno delle conseguenze al Grande Fratello Vip? Domani sera Alfonso Signorini le farà una bella strigliata per ciò che ha detto? Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà.

