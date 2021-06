Hermes Ferrari, lo “sciamano italiano” non vuole indossare la mascherina e aggredisce con una testata

Hermes Ferrari, detto “lo sciamano italiano”, viene rimproverato perché senza mascherina e tira una testata ad un passante

E’ accaduto a Parma al centro commerciale Fidenza Village, dove Hermes Ferrari, detto anche “lo sciamano italiano” per il suo travestimento simile a Jake Angeli, è stato protagonista di una violenta aggressione ad un passante. La scena è stata ripresa da tanti altri passanti con il cellulare ed è diventata virale.

Lo sciamano era senza mascherina e un vigilante del centro commerciale lo ha rimproverato. “Pelatone di m** è pieno di gente senza mascherina e rompi il c**”, ha gridato l’uomo all’addetto alla sicurezza, che lo ha invitato ad indossare il dispositivo protettivo. Dopodiché, Ferrari si allontana con la moglie, ma quando un passante si avvicina a commentare la scena insultando, gli scaglia una testata. “Lo sciamano” si è difeso dichiarando che le guardie di sicurezza lo tenevano e il passante aveva un comportamento piuttosto aggressivo, facendo intendere di essersi difeso per lo “spavento”.

Infine, è stato chiamato il 118 per soccorrere la vittima, che è stata poi trasportata in ospedale per essere curata e ricevere una prognosi di 7 giorni. “Lo sciamano” invece è stato denunciato per aggressione e per mancato rispetto delle normative anti-Covid-19.

Vi ricordate lo sciamano di Montecitorio? Hermes Ferrari. Il ristoratore modenese che protestava a Montecitorio contro le chiusure, agghindato con le corna come il Jake Angeli nostrano? Eccolo qui, il simbolo dei disperati, invitato in vari salotti tv a dire la sua. pic.twitter.com/mjv39BKjdA — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 24, 2021

