Ecco chi è Claudia Marsicano – età – carriera e vita privata dell’attrice

Claudia Marsicano è un’attrice, nonostante la sua giovane età ha già conquistato importanti successi.

Non sono molte le informazioni che si conoscono sul suo conto, probabilmente l’attrice preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Sappiamo che è nata il 9 gennaio 1992 a Napoli, si è poi trasferita a Milano all’età di 14 anni dove ha frequentato il liceo artistico di Brera.

Claudia Marsicano iniziò anche a studiare canto e si avvinò molto al teatro, conseguì il diploma presso il gruppo ‘Quelli di Grock’. Nel 2017 l’attrice ha vinto il premio UBU. Nello stesso anno ha fatto il suo debutto al cinema nel film di Francesco Fei ‘Mi chiedo quando ti mancherò’. Nel corso della sua carriera ha preso parte a diverse opere teatrali. Sul suo profilo Instagram si definisce anche una pop star.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, ad oggi non è infatti noto se sia single o impegnata sentimentalmente.

Claudia Marsicano sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 24 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

