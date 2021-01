Domenica Live, Amedeo Goria sull’incidente in auto: “Un uomo in moto è scivolato davanti e mia figlia mi ha un po’ aggredito”

Amedeo Goria, ospite in collegamento a Domenica Live, ha raccontato l’incidente in auto avvenuto nei giorni scorsi

Nella puntata di oggi di Domenica Live, è stato ospitato in collegamento Amedeo Goria. Il giornalista ha raccontato le dinamiche dell’incidente che l’ha coinvolto nei giorni scorsi a Roma. Nessuna conseguenza fortunatamente per il giornalista e la figlia Guenda Goria. A pubblicare le immagini dell’accaduto, è stato il settimanale Oggi che ha mostrato l’instante in cui Amedeo, mentre faceva manovra con l’automobile, avrebbe colpito un motorino.

Il guidatore del motorino e i Goria sono rimasti illesi, ma giornalista non ha risparmiato rimproveri alla figlia Guenda. “Io e Guenda abbiamo cominciato un po’ a discutere un po’ sul suo futuro professionale, sul fidanzato. Io come al solito sono molto criticone”, ha esordito Amedeo, raccontando gli attimi precedenti all’incidente. “Ho messo in moto la mia fuori serie e con un piccolo movimento dell’auto, mi sono visto davanti un uomo scivolare con il motorino”, ha aggiunto il giornalista sportivo. “Ad un certo punto, Guenda mi ha un po’ aggredito dicendomi “cosa hai fatto? L’hai urtato!”. E così siamo scesi un attimo dalla macchina, ho parlato con l’uomo, che ci ha tranquillizzati dicendo che non si era fatto niente. Infatti, ricordo di non averlo nemmeno urtato“, ha proseguito Amedeo.

Insomma, stando alle parole del giornalista sportivo, non sarebbe accaduto nulla di grave, poiché stava semplicemente discutendo con la figlia. Amedeo ha inoltre smentito le presunte accuse mosse dalla figlia Guenda di aver fatto cadere il ragazzo in scooter. Come replicherà la figlia? Non rimane che attendere le sue dichiarazioni in merito.

Amedeo Goria e sua figlia Guenda coinvolti in un incidente d'auto. Ecco cosa è accaduto #DomenicaLive pic.twitter.com/LLtY20PFt1 — Domenica Live (@domenicalive) January 24, 2021

