L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 20: “Asfalto fresco”

Scusate ma io oggi devo partire dalla fine e cioè dall’asfaltata che Nicolas ha rifilato a Delia Duran.



Io me la vedo partire da casa carica a pallettoni,pensando di fare un figurone con un discorso preparato per denigrare Nicolas ad hoc. Aspetta poi tutta la sera senza essere interpellata e all’una di notte finalmente arriva il suo momento e lo attacca “ciao Nicolas piacere anzi non è un piacere conoscerti,visto le brutte parole che hai usato contro Lory. Ti facevo intelligente, invece di trovare un punto d’incontro hai dimostrato di essere pessimo, datti una regolata, hai paura di Lory perché lei ha già vinto l’isola? Rispondimi”. E mentre parlava aveva la faccia soddisfatta di quella che era convinta di avere colpito e affondato l’avversario, nonostante il mutismo generale del pubblico. Ma Delia non aveva fatto i conti con la dialettica di Nicolas, che con tre parole l’ha messa ko: “Ma guarda se hai visto bene le puntate io alla tua amica Lory sono venuto incontro, le ho dato la possibilità di mangiare il ciambellone in una prova ricompensa e lei ieri mi ha escluso dal cibo. Quindi guarda meglio il programma. Detto questo: ciao bella!”. E il pubblico è scoppiato in un tripudio di applausi. Mamma che figura di m***a Delia: ha avuto pure il coraggio di parlare di teatrini, lei, la regina dei teatrini.

A parte questo momento che avrei voluto durasse all’infinito, la puntata venerdì è stata noiosetta: hanno fatto mille prove dove non si capiva una mazza, alcuni di quelli che hanno vinto erano immuni, altri no… Mah. Poi hanno deciso così a caso che ieri due dei poracci di Playa sgamatissima dovevano rientrare in gioco e uno fare le valige per l’Italia. Quindi Fabrizia la vedremo mettersi in posa in studio dalla prossima puntata, mentre Mercedesz e Gennaro sono tornati in gioco. Roger eliminato è finito su playa sgamatissima ma solo… Mah… In nomination ci sono Lory, Estefania, Marco Maccarini, Maria Laura e Nick. Io salvo Maccarini perché è appena arrivato ma mi sembra un bel rompiba**e e i rompiba**e vanno salvaguardati. Ultima cosa: ma quanto ho riso quando Estefania ha incontrato l’amica Cloe e detto “sei qua e pensa che non volevi andare neanche in studio”… Sì come no e noi siamo tutti scemi. Non ha perso una puntata la cara Cloe, a momenti la inquadrano più di Ilary e si vocifera sia pronta per il GF Vip, ma no lei non voleva andare neanche in studio.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti.

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della ventesima puntata

Miglior cast in studio nella storia de L’Isola dei Famosi #Isola pic.twitter.com/rlDlVIDjHE — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 27, 2022

NON NICOLAS VAPORIDIS CHE ASFALTA DELIA DURAN IN SGABELLI#isola pic.twitter.com/RroWKyvPcB — ?ESC bene ma non benissimo (@KSeregni) May 27, 2022

“ Dovresti guardare meglio il programma , ciao bella “ NICOLAS ENDED DELIA ??#isola pic.twitter.com/FwoOwXZM1j — Våle?; Campioni d'italia ??? (@Vale41229116) May 27, 2022

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui