Oroscopo di Paolo Fox dal 25 al 31 gennaio: previsioni della settimana

Il mese di Gennaio si accinge a salutarci. Ci saranno risvolti secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Quando si condivide la vita con la persona giusta, il tempo non può che trascorrere bene. Per le coppie, pur volendoci cautela, è importante fare progetti in questo momento. Quanto al lavoro, si prospettano due anni di crescita.

Toro

Forse dovresti provare a seguire l’influenza di Venere e quindi ad amare e recuperare emozioni positive. Quasi sicuramente sarai preso dalla totale vogli di abbandono e trasporto con qualcuno che ti piace.

Gemelli

Le stelle ti invitano a stare allerta e a riconoscere gli incontri intriganti, soprattutto sabato e domenica quando la Luna sarà nel segno.

Tutto sommato questo modo di essere invogliati si pitrebbe trasformare in una grande voglia di vivere emozioni senza problemi.

Cancro

Forse dovresti approfittare della giornata di, quando la Luna sarà in questo segno zodiacale, per chiarire delle cose con una persona. Sarebbe opportuno buttarsi alle spalle ormai il passato e di dire addio a qualche persona che non si sopporta più.

Leone

Sei distratto quindi poco costante in amore. E se anche vai alla ricerca di una storia, gli ultimi giorni del mese saranno composti di apatia: forse mancano incontri decisivi ma è anche vero che si è diventati particolarmente esigenti.

Vergine

Per chi esce da una separazione, ora bisogna dire basta alla diffidenza e credere nei nuovi rapporti. Prediligi flirt con i natti sotto il segno del Capricorno e dei Gemelli possono essere più intriganti e divertenti: attenzione solo alle parole di troppo.

Bilancia

Se lo vuoi le crisi passate possoni essere superate. Chi ha un’attività indipendente o è più dotato sul piano della creatività sarà favorito dall’influenza di Giove e Saturno favorevoli.

Scorpione

Non è facile trovare qualcuno che sia a tua immagine e somiglianza. Il consiglio è quello di usare tatto e diplomazia anche nei rapporti con i familiari. Chiarisci inoltre la posizione finanziaria.

Sagittario

Se hai avuto delle crisi in passato nella tua storia, il peggio è passato. Cerca solo di evitare i tradimenti. Le tentazioni sono normali se sei intrappolato in un rapporto senza stimoli e soprattutto senza passione.

Capricorno

Per i nati sotto questo segno sta di nuovo fiorendo dentro di sè la voglia di amare. Per questo non dovresti prendere sottogamba la situazione astrologica non in quanto potrebbero capitare emozioni intense.

Acquario

La tua situazione astrologica è molto positiva. Ottima sopratutto per chi vuole ripartire in amore.

E il momento bellissimo non sta certo per terminare, anzi a marzo Venere sarà nel segno.

Circa il lavoro, potrebbe capitare per destino di cambiare rotta e riferimenti.

Pesci

Hai notato che ultimamente hai vissuto momenti molto particolari e interessanti. Dovresti provare a trasformare un’amicizia in qualcosa di diverso: il fine settimana sarà fiacco ma dal prossimo mercoledì datti da fare.

