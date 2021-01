Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 25 al 29 gennaio 2021: nuova crisi per Silvia e Michele

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 25 al 29 gennaio 2021.

Nella puntata di lunedì 25 gennaio 2021, sulle tracce dell’aggressore che ha aggredito Silvia, Michele convince la moglie a rivolgersi alla Polizia. Vittorio, appena lasciato da Alex, deve anche far fronte alle richieste lavorative di Chiara. Ilaria chiede scusa a Rossella e le chiede di tornare ad essere amiche.

Nella puntata di martedì 26 gennaio 2021, a causa dei dubbi di Michele sull’identità dell’uomo che ha aggredito lui e Silvia, i coniugi vivono un nuovo momento di tensione. , ma il giornalista decide di vederci chiaro. Vittorio è sempre più in difficoltà al lavoro, mentre Chiara, per aumentare gli ascolti della radio, vorrebbe riportare lo speaker ai tempi di Vicky Beef. Dispiaciuta per Leonardo, Serena decide di fare un nuovo tentativo con la sua famiglia.

Nella puntata di mercoledì 27 gennaio 2021, Silvia e Michele sono ancora in crisi. Grazie a Patrizio, Vittorio ha un’idea geniale per dissuadere Chiara e mantenere la sua autonomia. Serena e Filippo cercano, ancora una volta di aiutare Leonardo.

Nella puntata di giovedì 28 gennaio 2021, Silvia chiede a Diego di diventare il suo braccio destro al bar Vulcano. Michele è sempre più deluso dalle rivoluzioni di Chiara all’interno della radio mentre Vittorio sembrerebbe aver trovato un compromesso con la giovane. Mentre Roberto cerca di sapere qualcosa su Marina, Lara prende un’iniziativa che potrebbe ritorcersi contro di lei.

Nella puntata di venerdì 29 gennaio 2021, Clara e Alberto si accingono a trasferirsi nella nuova casa, ma una visita inaspettata rovina l’entusiasmo della ragazza. Vittorio, nei panni di Rick Tok, una specie di “versione giovanile” di Vicky Beef, capisce che i suoi fan sono cambiati. Pur nutrendo dei dubbi su di lei. Roberto non riesce a resistere a Lara.

Maria Rita Gagliardi

