Chi è Enrica Pintore? Oggi l’attrice sarà ospite a Oggi è un altro giorno

Ecco chi è Enrica Pintore, l’attrice de Il paradiso delle signore oggi sarà ospite a Oggi è un altro giorno

Enrica Pintore è un’attrice molto nota ed amata, a renderla soprattutto nota il suo ruolo di Clelia Calligaris nella fiction Il paradiso delle signore.

La bellissima attrice il 13 novembre 1985 a Nuoro, sin da bambina ha manifestato la sua passione per la recitazione, ma all’inizio si fece spazio nel mondo dello spettacolo come modella.

La Pintore dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico di Nuoro si è trasferita a Firenze dove si è laureata in Lingue e Letterature Straniere. Nel 2013 Enrica ha partecipato a Miss Italia dove riuscì ad arrivare in finale, non fu lei la vincitrice ma si aggiudicò una fascia. Con il tempo è riuscita ad approdare sul piccolo schermo, ha lavorato insieme a Pupo nel programma Tutto per tutto, ha ricoperto anche il ruolo di professoressa a L’eredità.

Ernica Pintore però non ha mai abbandonato il suo sogno di diventare una nota attrice, ha infatti studiato alla scuola di recitazione Il Cantiere Teatrale di Roma. Ha recitato in molte fiction come Un medico in famiglia e Don Matteo, a renderla maggiormente famosa è stato però il ruolo che interpreta nella fiction Il paradiso delle signore. L’attrice ha fatto anche qualche comparsa al cinema.

Per quanto riguarda la sua vita privata l’attrice è sempre stata molto riservata, sappiamo però che da anni è fidanzata con Daniele Moretti, lui non fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione.

Enrica Pintore sarà ospite oggi di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno insieme a Giorgio Lupano, entrambi recitano nella fiction Il paradiso delle signore.

Sara Fonte

