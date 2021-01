Chi è Giorgio Lupano? Oggi l’attore sarà ospite a Oggi è un altro giorno

Ecco chi è Giorgio Lupano, l’attore de Il paradiso delle signore oggi sarà ospite a Oggi è un altro giorno

Giorgio Lupano è un attore molto noto e amato, oggi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Lupano è uno dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore, sin da giovanissimo ha sempre manifestano la sua grande passione per la recitazione. È nato a Torino il 5 ottobre 1969.

Giorgio Lupano ha recitato in molte fiction, tra queste Sacrifido d’amore e Il paradiso delle signore. Nel 2020 ha preso parte ad uno spettacolo teatrale su Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo Squartatore.

Non si sa quasi nulla sulla sua vita privata, l’attore è sempre stato molto riservato, preferisce restare lontano dai riflettori. Sul suo profilo Instagram è molto attivo, pubblica però quasi esclusivamente scatti che lo ritraggono sul set. Non è noto se sia single o impegnato sentimentalmente, sui social non si è mai mostrato insieme ad una possibile compagna.

Tanti sono i flirt che gli sono stati attribuiti, in passato si era parlato di una presunta relazione con la collega Erica Bianchi. I due recitavano insieme nelle sere Paura d’amare. L’attore smentì subito il loro presunto flirt.

In una passata intervista rilasciata a Vanity Fair ha fatto sapere che a parer suo un attore perde di credibilità quando si sa troppo sulla sua vita privata. In quella occasione infatti disse: “Io preferisco lasciare un po’ di mistero e non dire se c’è chi mi aspetta a casa“.

Giorgio Lupano sarà ospite oggi di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno insieme a Enrica Pintore, entrambi recitano nella fiction Il paradiso delle signore.

Sara Fonte

