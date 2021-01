Cotto e Mangiato ricetta 25 gennaio 2021: hamburger di lenticchie

Hamburger di lenticchie è la prima ricetta di Cotto e Mangiato. Ecco come si prepara

La ricetta

Gli ingredienti della ricetta sono:

200 grammi di carote

200 grammi di lenticchie

Cipolla

Pangrattato

Un uovo

Maionese

Procedimento

In una pentola far rosolare olio e cipolla. Aggiungere carote e poi lenticchie e far cuocere. Mixare il composto senza renderlo troppo morbido aggiungendo un uovo e preparare la forma degli hamburger. Impanare e mettere in forno a 180 gradi per una decina di minuti. Una volta pronto riempire il panino come meglio si crede.

