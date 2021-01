GF Vip 5, chi è la prima finalista secondo i lettori di NonSolo.Tv? I sondaggi

Con il 93 % dei voti i lettori di NonSolo. tv hanno votato per Stefania Orlando come prima finalista del GF Vip 5

Stando ai sondaggio lanciato su Instagram, dovrebbe essere Stefania Orlando ad essere tra le prime finaliste del Grande Fratello Vip 5. Per la presentatrice Rai, reclusa da settembre scorso nella casa più spiata d’Italia, è giunto il 93 % dei voti in un sondaggio che l’ha vista lottare contro Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi.

La seconda classificata ad aggiudicarsi la finale in questa puntata è Rosalinda, che ha totalizzato il 56% dei voti, seguita da Giulia Salemi con il 31% e Dayane alla quale è andato il 13 % delle preferenze.

Per quanto riguarda il pubblico telespettatore, la superfavorita è Dayane, risultata essere la più votata nei vari televoti nel corso della sua permanenza nella casa. Anche la Salemi ha ottenuto un elevata percentuale di preferenze per via della sua storia con Pierpaolo Pretelli, instaurata nella casa dopo che Elisabetta Gregoraci ha deciso di lasciare il reality. Nella puntata di oggi 25 gennaio, sarà decretato il primo finalista degli uomini. Il sistema votazione è lo stesso di quello delle inquiline donne.

