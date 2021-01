Demetrio e Polibio edizione 2013 in onda su Rai 5

Demetrio e Polibio è la prossima opera in onda su Rai 5. Si tratta della versione a suo tempo messa in scena al “Rossini Opera Festival”. Parliamo dell’anno 2010. Questa fu la prima opera lirica di Gioachino Rossini, e nel corso degli anni è stata spesso riproposta, anche se la prima versione andò in scena presso il teatro Valle di Roma nel 1812.

Cast

Ecco quali sono i personaggi e gli attori di Demetrio e Polibio. Maria José Moreno è Lisinga, Victoria Zaytseva interpreta Demetrio/Siveno, Yijie Shi è Demetrio/Eumene, Mirco Palazzi è Polibio. La regia teatrale è affidata a Davide Livermore. Alla guida dell’Orchestra Rossini di Pesaro è il maestro Corrado Rovaris. Coro da camera di Praga.

