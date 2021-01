Uomini e Donne, oggi: la confessione di Sophie fa infuriare Giorgio

Scoppia una discussione tra Roberta e Riccardo oggi a Uomini e Donne, Sophie Codegoni fa una confessione che manda Giorgio su tutte le furie

Inizia oggi 25 gennaio 2021 una nuova settimana di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Stando alle anticipazioni al centro dello studio dovrebbero essersi Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

I due fanno sapere di aver avuto qualche incomprensione dopo che Ida Platano è stata ospite in puntata. Mentre i due discutono il cavaliere appare molto infastidito, decide infatti di tornare al suo posto. In studio si presenta un uomo interessato a conoscere la Di Padua, lei però decide di mandarlo via.

Si passa poi a Sophie Codegoni, la De Filippi manda in onda lo sfogo che Matteo ha avuto dopo la scorsa registrazione. Il giovane corteggiatore ha manifestato il suo dispiacere per ciò che è successo tra la tronista e Giorgio. Durante la loro esterna Sophie ha fatto spegnere le telecamere per baciarlo.

Si vede poi l’esterna tra la Codegoni e Matteo Ranieri, lui non ha organizzato nulla di speciale o particolare perché la sua intenzione era quella di avere un chiarimento. Dopo aver parlato i due hanno infatti chiarito le incomprensioni nate tra loro.

L’esterna con Giorgio non è invece andata bene, i due hanno litigato tutto il tempo. Sophie sin dall’inizio era molto nervosa perché lui non le aveva risposto ai messaggi che gli aveva inviato. La Codegoni fa notare che in puntata il ragazzo non ha mai reazioni, pensa che sia noioso. Non lo vede nemmeno infastidito quando vede le sue uscite con Matteo.

In studio i due discutono ancora, Sophie Codegoni ammette anche di non aver sentito molto trasporto quando lei e Giorgio si sono baciati. Il corteggiatore visibilmente arrabbiato esce dallo studio.

Sara Fonte

