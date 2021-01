Ecco chi è Giulio Scarpati, età, carriera e vita privata dell’attore divenuto soprattutto noto grazie a ‘Un medico in famiglia’

Giulio Scarpati è un famoso ed amato attore, divenuto soprattutto noto in passato grazie al ruolo di ‘Lele Martini’ interpretato nella serie Un medico in famiglia.

L’attore è nato il 20 febbraio 1956 a Roma, sin da giovanissimo ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Approdò in teatro per la prima volta nel 1968, quando era solo un adolescente. Tornò a recitare in teatro nel 1977 con la Cooperativa Teatro G. interpretando opere di Carlo Goldoni, Johann Wolfgang von Goethe e Denis Diderot. Lavorò con la nota compagnia fino al 1983.

Il vero successo per Giulio Scarpati arrivo con la serie Rai Un medico in famiglia, ancora oggi in moltissimi ricordano con molto affetto il suo personaggio ‘Lele Martini’. Abbiamo visto l’attore in molti altri film e serie tv come Notti magiche e Il fulgore di Dony. Diventò anche presidente del sindacato attori italiano.

Nel 2014 ha pubblicato il suo primo libro intitolato Ti ricordi la casa rossa? – Lettera a mia madre, dedicato alla madre malata di Alzheimer. Ad oggi Giulio Scarpati si dedica quasi esclusivamente al teatro, dove lavora insieme alla moglie.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto. L’attore è sempre stato molti riservato, preferisce mantenere la sua vita personale lontana dai riflettori. Sappiamo che Giulio Scarpati è sposato con Nora Venturini, una nota regista di teatro. Dal loro amore sono nati due splendidi figli, Edoardo e Lucia.

L’attore sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 26 gennaio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

