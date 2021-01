Chi è Massimo Ferrero? Età, carriera e vita privata del presidente della Sampdoria

Ecco chi è Massimo Ferrero, famoso produttore cinematografico, attore, imprenditore e presidente della Sampdoria

Massimo Ferrero oltre ad essere il presidente della Sampdoria è anche un noto produttore cinematografico, attore e imprenditore. In molti lo conoscono con il soprannome Er viperetta.

Ferrero è nato il 5 agosto del 1951 a Roma, sin da giovane capì di essere interessato al mondo dello spettacolo. All’età di 18 anni approdò infatti nel mondo dello spettacolo nei panni di factotum, faceva anche l’autista. Cinque anni dopo riuscì ad ottenere il ruolo di direttore di produzione, diventò poi produttore esecutivo a 32 anni.

Massimo Ferrero ha aperto la sua prima casa di produzione nel 1998 e acquisì 60 sale cinematografiche. Oggi è il presidente della Sampdoria.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stato sposato con Laura Sini, dal loro amore è nata la figlia Emma. I due adottarono poi altri due figli. In passato era già diventato padre di Valentina e Michela, nate dal suo precedente matrimonio. Ad oggi è sposato con Manuela Ramunni, con lei ha avuto due figli, Rocco Contento e Oscar.

Massimo Ferrero sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 26 gennaio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

