Liz Hurley, 55enne ex Hugh Grant, chiede al figlio 19enne di scattarle una foto hot per i social

Liz Hurley, ex di Hugh Grant, ha chiesto a suo figlio Damian di scattarle una foto mentre posa seminuda in mezzo alla neve. La foto è stata postata subito sui social.

La 55enne mostra di essere davvero in forma, quasi una 20enne. Merito dell’attività fisica e non solo, anche della cura costante per il suo corpo.

La donna è appena tornata da una vacanza alle Maldive e ha voluto fare uno scatto con addosso solo un cappotto bianco e uno slip. Per molti, la foto è inquietante, perché scattata dal figlio di 19 anni.

I commenti sul profilo Instagram di Liz Hurley non sono mancati, con reazioni anche abbastanza esagerate.

