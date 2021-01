Ciro di Babilonia in onda su Rai 5

Ciro in Babilonia è la prossima opera teatrale in onda su Rai 5, ispirata al libretto di Francesco Aventi. Sebbene la prima sia stata nel 1812 al Teatro Comunale di Ferrara, la proposta televisiva Rai è quella andata in scena a Pesaro nel 2012 per la 33esima edizione della rassegna, dalla regia di Davide Livermore.

Il cast

Personaggi sul palco sono il tenore Michael Spyres come Baldassarre; il contralto Ewa Podles nel ruolo del titolo; il soprano Jessica Pratt come Amira. E poi ancora Carmen Romeu è Argene, Mirco Palazzi è Zambri, Robert McPherson è Arbace e Raffaele Costantini è Daniello.

La trama

“Ciro in Babilonia” riprende un racconto biblico che ha come episodio il banchetto sacrilego di Baldassarre, re assiro, per il quale viene maledetto da Dio. La storia fa anche riferimento ai fatti storici della conquista di Babilonia da parte di Ciro, re persiano indulgente verso il popolo ebraico.

