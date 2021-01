Case da incubo su Real Time: anticipazioni puntata di stasera 27 gennaio 2021, ecco cosa succederà

Case da incubo andrà in onda stasera, alle ore 21.25, su Real Time, con due puntate.

Le puntate sono state trasmesse per la prima volta sul canale Lei di Sky e adesso arrivano sulla televisione per tutti. Tutte le curiosità sul programma e le anticipazioni sulle puntate di stasera.

Case da incubo: di cosa parla?

Case da incubo è un format inglese. Il nome dello show in lingua originale è How clean is your house? e trae spunto da un programma simile, conosciuto in Italia con il nome di Malati di pulito.

Le puntate sono di circa 30 minuti (senza contare la pubblicità). La serie ha avuto successo nel Regno Unito dal 2003 al 2009. La produzione è di FremantleMedia.

All’inizio, si presenta la casa da pulire e i suoi abitanti. Poi, le due protagoniste malate di pulito, Kim ed Aggie, effettuano un primo sopralluogo, che diventa un vero e proprio viaggio verso l’orrore.

Seguono le pulizie, dove vengono incaricati anche i residenti.

Case da incubo, anticipazioni e curiosità puntata 21.25

Nella puntata delle 21.25, il duo dovrà affrontare le cattive abitudini di una coppia di sorelle. Entrambe fanno molto disordine, ma nessuna delle due pensa di pulire.

Kim ed Aggie dovranno convincerle con le maniere forti.

Anticipazioni e curiosità puntata 22.45

Nella seconda puntata, le due appassionate di pulito conosceranno Bob, un uomo che lavora in una discarica. Durante il suo lavoro, l’uomo trova spesso oggetti particolare e decide di portarli a casa.

Così, anche la sua abitazione è diventata una sorta di discarica, ma stanno per arrivare le pulizie di primavera.

Leggi anche => Vite al Limite, stasera su Real Time la storia di Leneathra Reed: anticipazioni e com’è oggi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui