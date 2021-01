Chi è Lorena Bianchetti? Età, carriera e vita privata della conduttrice

Ecco chi è Lorena Bianchetti, conduttrice divenuta nota soprattutto per la conduzione del programma ‘A sua immagine’

Lorena Bianchetti è una famosa e stimata conduttrice, nota soprattutto per la conduzione di A sua immagine, programma che da anni conduce su Rai Uno.

La nota conduttrice è nata il 9 febbraio 1974 a Roma, sin da bambina sognava di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. La Bianchetti prima di approdare in televisione si è laureata all’Università Sapienza di Roma in Lingue e Letterature straniere. Dal 2005 è anche una giornalista pubblicista.

Da ragazza Lorena Bianchetti aveva una grande passione per la musica. Ha infatti fatto parte di un’orchestra nel ruolo di cantante. Era appassionata anche di danza, ha ballato per più di 25 anni, il suo maestro era Enzo Paolo Turchi.

Pian piano la conduttrice si è fatta spazio nel mondo della televisione, in passato l’abbiamo vista al timone di Domenica In e di altre trasmissioni. Ha anche recitato in diverse fiction e film come Carabinieri e Prego, film di David Murray in cui ha interpretato il ruolo di protagonista. Nel 2018 Lorena Bianchetti ha scritto anche un libro intitolato Una guerriera disarmata.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la conduttrice nel 2015 ha intrapreso una relazione sentimentale con lo chef Bernando De Luca. Tra loro fu un vero e proprio colpo di fulmine, infatti convolarono a nozze dopo soli due mesi che stavano insieme. Dal loro splendido amore nel 2019 è nata la figlia Estelle.

Lorena Bianchetti sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 27 gennaio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

