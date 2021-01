Chi è Mariolina Cannuli? Età, carriera e vita privata della nota annunciatrice Rai

Ecco chi è Mariolina Cannuli, divenuta nota in passato grazie al suo ruolo di signorina buonasera sulla Rai

Mariolina Cannuli è stata in passato una delle signorine buonasera, raggiunse grande popolarità grazie al suo ruolo di annunciatrice della Rai.

La Cannuli è nata il 15 ottobre del 1940 a Siena, è figlia della nota attrice teatrale di nome Minù Calimera. Dalla madre ereditò proprio la passione per il mondo dello spettacolo, sognava infatti di farsi spazio nel mondo della televisione sin da quando era solo una ragazza.

Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico Mariolina Cannuli iniziò a lavorare come speaker radiofonica mentre continuava a studiare, si era infatti iscritta all’Università alla facoltà di Scienze Politiche. All’età di 21 anni ha vinto il concorso per diventare annunciatrice di Rai 2. Un ruolo che le fece conquistare non poco successo e popolarità.

Grazie al suo modo di fare e alla sua bellezza la definirono tra le annunciatrici Rai la ‘femme fatale’. Con il tempo Mariolina Cannuli continuò a farsi spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione. Ha condotto diverse trasmissioni come Canzonissima, La domenica sportiva e Tv Story.

La Cannuli decise di abbandonare il suo ruolo di signorina buonasera nel 1994. Negli anni l’abbiamo vista spesso nei panni di ospite in molte trasmissioni.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto dal momento che è sempre stata molto riservata. Mariolina Cannuli ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Sappiamo però che è stata sposata con il regista radiofonico Marco Lami e che ha avuto tre figli, Mattia, Filippo e Alessandra.

Mariolina Cannuli tornerà in televisione ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 27 gennaio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

