Uomini e Donne, oggi: Armando attacca Aurora, Davide bacia Beatrice

Nuovi scontri oggi a Uomini e Donne, Armando Incarnato lancia una pesante accusa nei confronti di Aurora, Davide bacia Beatrice

Va in onda oggi 27 gennaio 2021 una nuova puntata di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

La puntata di ieri si è conclusa con Armando Incarnato, per dimostrare al cavaliere il suo interesse Valentina gli ha scritto una lettera, lui però non le ha voluto dare un’opportunità. Non ha voluto accettare di iniziare un percorso di conoscenza con lei perché è stata con un cavaliere con cui lui è in buoni rapporti.

Stando alle anticipazioni nella puntata di oggi scoppia un acceso scontro tra Incarnato e Aurora Tropea. Il cavaliere la accusa di essere la talpa di una pagina di gossip. Armando ha spiegato di aver contattato in passato questa pagina dopo che aveva scritto un articolo che riguardava lui e Veronica Ursida. A detta sua gli fecero capire che dietro la notizia c’era Aurora.

Visibilmente infastidita la dama esce dallo studio per prendere il suo telefono e mostrarlo in studio. Aurora però non rientra più, non è chiaro se abbia mostrato il telefono alla redazione invece di rientrare in puntata.

Al centro dello studio dovrebbe esserci poi Biagio, il cavaliere dopo la scorsa registrazione è andato a parlare con Gemma. Il suo gesto genera non poche critiche e polemiche da parte di Sabina, Aurora e Maria. Il cavaliere è uscito con tutte e tre in passato. Sabina sta conoscendo Claudio, vedere però Biagio con Gemma la infastidisce al punto di lasciare lo studio.

Dovrebbe esserci spazio anche per Davide Donadei, il tronista è uscito con Beatrice Buonocore. L’esterna tra i due va molto bene, anche con lei Davide fa spegnere le telecamere per poterla baciare. In studio Chiara non reagisce affatto bene.

Sara Fonte

