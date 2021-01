Uomini e Donne, oggi: Gemma festeggia il suo compleanno e svela alcune segnalazioni su Maurizio

Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne festeggia il suo compleanno, la dama svela poi di aver ricevuto alcune segnalazioni su Maurizio

Uomini e Donne torna oggi 28 gennaio 2021 su Canale 5 con una nuova puntata registrata lo scorso 19 gennaio, giorno in cui Gemma Galgani fa il compleanno.

La puntata inizia proprio dalla dama torinese al centro dello studio con i suoi due nuovi cavalieri, si chiamano entrambi Maurizio. Da poco Maurizio Guerci ha deciso di mettere fine alla loro frequentazione, oggi la Galgani svela alcune segnalazioni su di lui.

Prima di rivelare le segnalazioni Gemma Galgani festeggia il suo compleanno. I suoi nuovi cavalieri le regalano dei fiori, Tina Cipollari invece le ha fatto fare una torna con tre mummie sopra. Finiti i festeggiamenti la dama torna a parlare della fine della sua frequentazione con Guerci. Maurizio ha chiuso con lei perché non riusciva più a vivere con serenità la loro conoscenza.

La dama torinese si è detta più volte convinta che Maurizio Guerci sia stato influenzato da qualcuno che gli ha fatto notare la loro differenza di età, lui ha però sempre negato. Oggi in studio Gemma Galgani fa sapere di aver ricevuto alcune segnalazioni sul cavaliere. In puntata fa sapere di aver scoperto che lui ha una fidanzata fuori dal programma ed è per questo che ha chiuso con lei.

La dama ha poi detto che non appena sarà possibile porterà in studio le prove che confermerebbero le segnalazioni che ha ricevuto su Maurizio.

Sara Fonte

