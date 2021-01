La Pupa e il secchione e viceversa, De Santis ammette il suo interesse per la Orazi

Il secchione De Santis pare essere piuttosto interessato alla secchiona Orazi nella seconda puntata dello show

Nella seconda puntata de La pupa e il secchione e viceversa, andato in onda su Italia 1, si è assistito alle prime litigate e screzi ma anche ai primi interessamenti. Gianluca Tornese e la secchiona Orazi pare che non riescano a trovare un punto d’incontro a causa della loro incompatibilità di carattere. A quanto pare, però, è arrivato un inatteso colpo di scena: pare che la Orazi abbia un pretendente. Si tratta del secchione Andrea De Santis, attualmente accoppiato con la pupa Jessica.

“Che topa la Orazi!” queste sono le parole del secchione De Santis appena l’ha vista dalla camera da letto. “Allora sei interessato alla Orazi?” ha chiesto divertita la pupa Jessica. Il secchione ha ammesso di trovarla molto attraente ed interessante, e quindi non esclude la possibilità di provare a conquistarla. In suo aiuto è intervenuto il pupo Gianluca, che gli ha dato dei consigli di seduzione per provare ad approcciarla. Anche la compagna d’avventura Jessica ha spinto il secchione a conoscerla meglio.

“Orazi come va?” ha chiesto De Santis alla secchiona mentre era in compagnia del suo pupo Tornese. “Tutto bene” ha replicato la Orazi. Insomma, a quanto pare, sembra che ci sia ancora della timidezza da parte della ragazza, ma non significa che sia impresa impossibile riuscire a conquistarla.

