Uomini e Donne, Matteo sta prendendo in giro Sophie? Una segnalazione che spiazza

Matteo di Uomini e Donne non interessato a Sophie Codegoni? Una segnalazione di Very Inutil People spiazza

Matteo Ranieri sta continuando il suo percorso da corteggiatore a Uomini e Donne. Il ragazzo sta conoscendo meglio la tronista Sophie Codegoni, con la quale si è scambiato anche un bacio (senza mascherina). Una situazione che ha portato il suo rivale Giorgio Di Bonaventura a decidere quasi di voler abbandonare il trono.

A quanto pare, però, è giunta una segnalazione su Matteo che potrebbe spiazzare il pubblico della trasmissione di Canale 5. La pagina Instagram di Very Inutil People, infatti, ha condiviso un messaggio di un utente, nel quale è scritto che il corteggiatore classe 1992 non sarebbe minimamente interessato a Sophie, poiché si sarebbe vantato di stare in trasmissione soltanto per visibilità. Non solo: pare che il ragazzo ci abbia provato in modo spudorato con un’altra ragazza.

Insomma, sarà vero? Stando a quanto affermato dalla pagina Instagram stessa pare che sia una fonte attendibile. Nonostante ciò, bisogna sempre attendere eventuali smentite o chiarimenti da parte del diretto interessato. Come la prenderà Sophie?

