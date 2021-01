Uomini e Donne, oggi: Davide e Beatrice commuovo, Riccardo e Roberta chiudono

Beatrice commuove Davide con una bellissima dichiarazione d’amore, l’esterna commuove i presenti in studio, Roberta e Riccardo si dicono addio

Si conclude oggi 29 gennaio la settimana di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, stando alle anticipazioni al centro dello studio vedremo Davide Donadei.

La conduttrice manda in onda un video in cui si vedono Davide e Chiara che litigano dopo la precedente registrazione. La lite tra loro è scoppiata dopo che lui l’aveva accusata di non aver avuto nessuna reazione in puntata. Le cose sono peggiorate quando la Rabbi ha scoperto che Donadei ha trascorso una giornata intera con Beatrice. Il tronista ha fatto però sapere che avrebbe trascorso anche una giornata intera con lei.

Si vede quindi la giornata che Beatrice e Davide hanno trascorso insieme, all’inizio la corteggiatrice gli porta la colazione nel residence in cui il tronista alloggia, poi si recano in macchina al Colosseo. Tra loro sembra esserci molta complicità. Il tronista e la Buonocore ordinano poi il pranzo al McDonald’s e mangiano su una scalinata. La corteggiatrice fa un altro importante passo per dimostrare a Davide quanto sia interessata a lui, videochiama la nonna.

Durante l’esterna Davide Donadei e Beatrice Buonocore si scambiano molti baci e abbracci, poi si recano nel posto in cui lui la aspettava quando lei non si presentò in esterna. La corteggiatrice gli fa ascoltare un messaggio, con il quale gli fa una bellissima dichiarazione d’amore. Il tronista non è riuscito a trattenere le lacrime, vedendo la cilp tanta è la commozione dei presenti in studio. In puntata scoppia una nuova lite tra Davide e Chiara.

Al centro dello studio dovrebbero poi esserci Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, le cose tra loro non procedono bene. Oggi i due decidono di mettere fine alla loro frequentazione. Gianni e Tina si scagliano contro il cavaliere.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui